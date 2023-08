Mobilitätsstudie Das autonome Fahren kommt – doch viele Deutsche wollen nicht davon wissen

Damit würde das autonome Fahren, seit Jahrzehnten die Vision von Autoingenieuren in aller Welt, endgültig zur Realität. So stellt sich, ebenso wie vor Jahren, als die ersten Elektroautos in die Straßen kamen, die Frage, wie die Gesellschaft die neuen Verkehrsteilnehmer empfangen wird. Je größer die Akzeptanz einer Technik ist, desto schneller setzt sich diese durch. Wie es nicht geht, zeigt sich derzeit an der Wärmepumpe, die sich trotz schlagender technologischer Argumente erstaunlich schwertut in deutschen Städten.