Musks Vorbild Nikola Tesla würde jetzt seine Tesla-Anteile verkaufen

Mag Musk auch in eher einfachen Verhältnissen aufgewachsen und in der Schule gemobbt worden sein, weshalb er sich mehr und mehr in seinen Computer vertiefte. Was ist das schon gegen den Immigranten Tesla, geboren als zweites von fünf Kindern eines Priesters im Grenzland der KuK-Monarchie auf dem nördlichen Balkan, der es in den USA zum Wirtschaftsstar mit Wohnsitz im Grandhotel Waldorf Astoria brachte und dennoch einsam starb? Aus dem Niemandsland im heute kroatischen Velebit-Gebirge schaffte es der unermüdliche Erfinder nach New York, heuerte beim berühmtesten Innovator seiner Zeit, Thomas Edison an, nur um erst von diesem an seiner Arbeit gehindert und danach mehrfach von Geschäftspartnern der Früchte seiner Ideen beraubt zu werden. Zum Zeitpunkt seines Todes war er fast in Vergessenheit geraten.