Neue Batterie-Technik Sind Elektroautos bald günstiger als ein gebrauchter Polo?

Eine ganz so hohe Energiedichte wie die besten Lithium-Ionen-Zellen müssten Natriumzellen aber gar nicht unbedingt erreichen, sagt Fichtner. „Weil sie weniger Wärme entwickeln, kann man die Natriumzellen dicht aneinander bauen und ohne die bei Lithiumzellen übliche Unterteilung in Module direkt auf Akkugröße konstruieren.“ Das geht bei Hochleistungs-Lithium-Zellen nicht. Damit die Kühlflüssigkeit die Lithium-Zellen gut umspülen und die Wärme abtransportieren kann, werden diese entweder rund oder als Päckchen mit Kühlkanälchen zuerst zu kleinen Modulen verbaut; mehrere Module bilden schließlich den Akku. Natriumzellen kommen ohne Module aus – das spart Platz, Material und Produktionskosten. „Auf der Ebene des ganzen Autos bekommt man so in die nächsten Natriumakkus wahrscheinlich ähnlich viel Strom wie in einen gleich großen Akku aus Lithium-Zellen“, betont Fichtner. Lediglich ein bisschen schwerer dürfte die Natriumbatterie vorerst bleiben.