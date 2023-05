Neue Software von Continental: Autonom fahren ohne Karten

Während die Limousinen die Stellplätze im Stuttgarter Parkhaus im sogenannten Level-4-Modus ansteuern, also komplett ohne menschliche Aufsicht hinterm Steuer, handelt es sich bei der Software von Continental und Imagry fürs autonome Parken vorerst „nur“ um ein System für Level-3-Fahrten. Die Autofahrer müssen also weiterhin am Steuer sitzen, um bei Fehlern eingreifen zu können. Das senkt auch die regulatorischen Hürden für die Zulassung der Technik etwa in Deutschland durchs KBA. Grundsätzlich aber, betont Imagry, sei die Technik auch für Level-4-Anwendungen geeignet.