Was der ET5 mit dem Flaggschiff ET7 gemein hat, ist eine große Reichweite. Die liegt in der Variante mit dem großen Akku (100 kWh) bei 590 Norm-Kilometern, mit dem kleinen Akku (75 kWh) geht es immerhin 456 Kilometer weit. Wie üblich sind das Maximalwerte unter besten Bedingungen, mit einem Testverbrauch von rund 20 kWh/100 Kilometern zählt der Nio aber auf jeden Fall zu den sparsameren Modellen seiner Leistungsklasse. Geladen wird entweder mit 11 kW an der typischen Wallbox oder mit schmalen 140 kW (große Batterie: 130 kW) am Schnelllader.

Nio hält die Leistung auch deswegen vergleichsweise niedrig, um die Kundschaft an die Akku-Wechselstationen zu locken. In Deutschland steht aktuell die dritte dieser Anlagen vor der Eröffnung, die Zahl soll jedoch schnell wachsen. An den nahe der Hauptverkehrsrouten platzierten Stationen wird binnen Minuten der leere gegen einen vollen Akku getauscht. Allerdings nur, wenn der Energiespeicher vom Kunden gemietet wird (ab 170 Euro im Monat). Wer ihn kauft (ab 12.000 Euro), kann die Wechselstation nicht nutzen.

