Opel Astra Electric Der elektrische Astra im Test

Trotz der praktisch verringerten Reichweite ist der Astra Electric ein sparsames Auto. Laut Bordcomputer wurden während der Autobahnfahrten 15,5 kWh pro 100 Kilometer verbraucht, was nur etwas über dem niedrigen WLTP-Wert von 14,8 kWh liegt. Die Umrechnung der von uns nachgeladenen Strommenge auf die tatsächlich gefahrene Strecke ergab einen Verbrauchswert von rund 16 kWh pro 100 Kilometer.

So oder so: Der Elektro-Opel ist effizient und bietet zudem eine vernünftige Balance aus Akkugröße, Verbrauch und Reichweite. Angesichts der nutzbaren Akkukapazität von knapp über 50 kWh sollten 500 Kilometer mit einer kurzen Ladepause problemlos machbar sein. Beim Ladetempo an Schnellladesäulen könnte der Rüsselsheimer noch etwas zulegen. Es geht übrigens auch Laden an der Haushaltsteckdose, was sich in unserem Fall gut 20 Stunden hingezogen hat.

Bild: Opel