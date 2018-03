Patentanmeldung: 125 Jahre Diesel – vom Welterfolg zum Auslaufmodell?

Der Diesel gilt lange als eines der Paradebeispiele deutscher Ingenieurskunst. Und heute? Der Antrieb ist wie nie zuvor in seiner Geschichte in Verruf geraten. Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe nennen ihn nur noch mit dem Beiwort „schmutzig“ - vor allem alte Dieselfahrzeuge verpesteten mit ihren Abgasen die Luft in den Städten. Der VW-Abgas-Skandal mit gefälschten Werten zum Ausstoß von Schadstoffen hat das Image nicht nur des Diesels beschädigt. Die gesamte Autoindustrie ist in eine Vertrauenskrise geschlittert.