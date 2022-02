Pkw-Brände Hybrid, Verbrenner oder E-Mobil – welche Autotypen besonders gefährdet sind

Es gibt viele Konfliktlinien, an denen sich Freunde und Gegner von E-Autos in die Haare geraten. Einer dieser Streitpunkte war bisher die Frage, ob batteriebetriebene Fahrzeuge ein höheres Brandrisiko haben. Dass sich darüber so trefflich streiten lässt, liegt auch daran, dass für Deutschland eine übergreifende Unfall- oder Brandstatistik nach Antriebsarten bisher fehlt. Zumindest für den Automarkt der USA liefert nun eine Auswertung des nordamerikanischen Versicherungsdienstleisters AutoinsuranceEZ konkrete Daten. Und die sind überraschend deutlich.