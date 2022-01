Podcast High Voltage Solarauto-Hersteller Sono Motors: Jetzt einsteigen zum Schnäppchenpreis?

Am Nachmittag des 17. Novembers steigt im Münchner Hauptquartier von Sono Motors die Spannung. Wenn in New York der Handelstag beginnt, steht für das Start-up die Nagelprobe an: Der junge E-Auto-Bauer wird zum ersten Mal an der Technologiebörse Nasdaq gelistet sein. Nach der „Bell Ringing Ceremony“ wird sich zeigen, was der Markt von den grünen Visionen der Gründer Laurin Hahn, Navina Pernsteiner und Jona Christians hält.