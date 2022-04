Preise an den Tankstellen Die sinkenden Spritpreise sind eine trügerische Hoffnung

Kostete etwa der Liter Diesel in Deutschlands teuerster Großstadt, in München, im März durchschnittlich 2,166 Euro, so gab es den Liter dort am Mittwochmittag immerhin rund 16 Cent günstiger (siehe Grafik unten). Der Liter Super E10, der im vergangenen Monat mit 2,084 Euro ebenfalls in München so teuer war wie in keiner anderen der 20 größten deutschen Städte, war dort am Mittwochmittag für 1,978 Euro zu haben; ein Minus von immer noch gut 10 Cent.