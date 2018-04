Prognose von Exxon Mobil: 2040 fahren noch zwei Drittel der Autos mit Verbrennungsmotor

Insgesamt wird der Prognose zufolge der Energieverbrauch in Deutschland bei wachsender Wirtschaftsleistung sinken. „Wir nutzen Energie immer effizienter und benötigen dadurch im Jahr 2040 in Deutschland ein Drittel weniger Primärenergie als heute“, sagte Florian Barsch, ExxonMobil-Vorstandschef in Deutschland.