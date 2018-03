PwC-Studie: Auto-Manager sehen E-Mobilität skeptisch

Immerhin: Die Zahl der Manager, die in der E-Mobilität den stärksten Absatztreiber sehen, steigt mit Blick auf die Zukunft. Für 2018 sehen nur knapp ein Drittel in der E-Mobilität den größten Absatztreiber. Für den Zeitraum in den nächsten fünf Jahren sind es immerhin 39 Prozent.