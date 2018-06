R1234yf: Umweltbundesamt warnt vor Kältemittel in Pkw-Klimaanlagen

FrankfurtDas Umweltbundesamt (UBA) warnt vor möglichen negativen Folgen der Verwendung des Kältemittels R1234yf in Klimaanlagen für die Trinkwassergewinnung. „Wir beobachten mit Sorge den verstärkten Einsatz des Kältemittels R1234yf in Pkw-Klimaanlagen und auch in stationären Kälteanlagen“, sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger der „Frankfurter Rundschau“.