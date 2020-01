Reaktionen in Echtzeit Rechner am Funkmast sollen die Verkehrssicherheit erhöhen

Der wichtigste Bestandteil für den digitalen Fußgängerschutzschild ist aber nicht das superschnelle Mobilfunknetz: Damit das Auto in Echtzeit reagieren kann, müssen die Daten möglichst nah vor Ort verarbeitet werden, also mehr oder weniger direkt am Mobilfunkmast. Mit diesem Ansatz ist Vodafone Vorreiter in einem der wichtigsten Trends beim Computing der Zukunft: dem sogenannten Edge Computing. Daten werden dabei nicht mehr wie beim Cloud Computing in weit entfernten Rechenzentren verarbeitet, sondern an der Edge, englisch für Rand, des Netzwerks. „Autos werden so zu Smartphones auf Rädern“, sagt Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland. „Mit Sensoren und Kameras, die uns per Mobilfunk in Echtzeit vor Gefahren warnen.“