Ride Austin Eine Stadt sagt Uber und Lyft den Kampf an

Auf den ersten Blick unterscheidet Ride Austin sich nicht merklich von Uber oder Lyft: Inmitten von Hochhäusern bestelle ich in der App einen Fahrer zu meinem aktuellen Standort am Straßenrand. Nach nur zwei Minuten biegt er schon in einem gelbgoldenen Toyota Avalon Hybrid in meine Straße ein: Es ist Iuser, ein mit 4,92 von 5 Sternen bewerteter Fahrer von Ride Austin. All das können Ride-Austin-Nutzer schon vor der Ankunft des Autos in der App sehen. Bei der Konkurrenz läuft es nahezu identisch ab.