Rohstoffe für E-Auto-Batterien „Die Situation ist nach wie vor angespannt“

WirtschaftsWoche: Herr Häfele, Wirtschaftsminister Peter Altmaier versucht seit geraumer Zeit, deutsche Konzerne zum Aufbau einer eigenen Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen zu überreden. Warum ist das der Politik so wichtig?

Lars-Peter Häfele: Der Akku ist der zentrale Bestandteil des Elektroautos, ähnlich wie im konventionell angetriebenen Fahrzeug der Verbrennungsmotor. Die Zellfertigung wiederum ist die Basis für die Akkus. Berechtigterweise hat die Politik das Ziel, diese Kompetenz zu entwickeln und die damit verbundenen Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Der Verbrennungsmotor wird zunehmend zurückgedrängt werden. Dadurch werden viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und zwar nicht nur in der Motorenfertigung, sondern in allen Bereichen, die mit dem Antriebsstrang zu tun haben: Also zum Beispiel auch bei Herstellern von Getrieben und Abgasreinigung.