Sebastian Thrun über das autonome Auto „Deutschland sollte besser keine Zeit mehr verlieren“

Kann das nicht auch ein Sammeltaxi mit Fahrer?

Der Preis pro Kilometer wird entscheidend sein. Der wäre nur schwer konkurrenzfähig, wenn man dauerhaft auf menschliche Chauffeure angewiesen wäre. In den USA gibt jeder Bürger im Schnitt 10.000 Dollar pro Jahr für Mobilität aus. Darin sind die Rate fürs eigene Auto und der Kraftstoff in der Regel der dickste Batzen. Wir glauben, dass selbstfahrende Autos diese Summe auf 6000 Dollar pro Jahr senken wird. Für junge Leute und Geringverdiener, die sich in einer Metropole wie Hongkong oder New York derzeit sowieso kein Auto leisten können, eröffnet das Robotaxi zudem die Chance, jenseits von Fahrrad und ÖPNV mobil zu sein. Dasselbe gilt für Menschen, die zu krank, zu alt oder zu jung sind, ein eigenes Auto zu fahren. Hinzu kommt: Das Auto selbst zu besitzen ist schon heute in Metropolen wie Tokio, Seoul oder Paris mit sehr hohen Kosten und vor allem Unannehmlichkeiten verbunden: Citymaut, Parkverbote, mehr Spuren für Busse und Radfahrer.