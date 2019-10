Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz (KI) für die Mobilität der Zukunft, und wie stehen die deutschen Anbieter da?

KI ist der Schlüssel. Ohne wird es nicht gehen. Nur mit einem lernfähigen Algorithmus lässt sich die Menge der Geodaten so auswerten, dass ein vernünftiges Bündeln möglich wird: etwa mehrere Pendler. Die KI lernt zum Beispiel, dass Herr Mayer um 9 Uhr von Solingen nach Köln möchte, es gibt zwei weitere Menschen, die das auch gerne möchten. Ein dritter wohnt auf dem Weg, sagen wir, in Langenfeld. Der möchte zwar eigentlich schon um 8:50 Uhr los, ist aber bereit, auf das Sammeltaxi maximal x Minuten zu warten, wenn der Preisnachlass y ist - und so weiter. Dabei geht es im Kern um Mustererkennung und das Gewichten von Wünschen und Notwendigkeiten. Das kann KI. Das ist ihre größte Stärke.