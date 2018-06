Nicht nur am Straßenrand, auch auf Firmen-Parkplätzen oder Park-And-Ride-Plätzen kommen die Sensoren von ParkHere zum Einsatz: „An den Münchener Werken von BMW und MAN koordinieren unsere Sensoren die Parkplatzsuche. Gerade in Stoßzeiten finden die Arbeiter so viel schneller einen freien Parkplatz“, sagt Geschäftsführer Harteneck. Mit BMW, einem der Konkurrenten des Start-ups, kooperiert ParkHere also bereits. Auch bei Stellflächen für Elektroautos sieht Harteneck Potential: Denn oftmals würden Fahrer von E-Autos keinen Ladeplatz finden, da die Stationen blockiert werden. Mal durch bereits geladene Autos, mal aber auch durch Autos mit herkömmlichen Antrieben. Diese Parksünder soll die Sensortechnik des Münchener Start-ups erkennen können.