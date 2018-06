Die großen deutschen Automobilhersteller sehen in intelligenten Parklösungen ebenfalls Potential: Audi arbeitet seit 2015 im Rahmen der „Urban-Solutions“-Initiative des Unternehmens mit Somerville, einer Stadt an der Ostküste der Vereinigten Staaten, zusammen. In Somerville sollen demnächst Fahrzeuge autonom in Parkhäusern einparken und mit den vernetzten Ampeln der Stadt kommunizieren, damit diese immer entsprechend der Verkehrslage geschaltet werden können, um so Stau zu vermeiden. Auch BMW mischt beim Smart-Parking mit: Ausgewählte BMW-Modelle zeigen den Autofahrern freie Parkflächen im Navigationssystem an. Bei der Umsetzung arbeitet der Automobilhersteller mit Inrix zusammen.