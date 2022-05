Starnberg vorne Regionen im Vergleich: Wo Autos den größten Motor haben

Das Schlusslicht im Ranking überrascht auf den ersten Blick, ist es doch die VW-Heimat Wolfsburg mit nur 5,9 Prozent. Dabei dürfte sich aber bemerkbar machen, dass es in Wolfsburg einen ausgesprochen hohen Anteil von auf Firmen – insbesondere VW – zugelassenen Fahrzeugen gibt. Das verzerrt die Statistik, unter anderem weil gerade jüngere Fahrzeuge ihre Leistung inzwischen oft aus kleineren Hubräumen generieren und die Stadt wegen VW einen sehr hohen Elektroautoanteil in den Zulassungen hat. Abgesehen von Wolfsburg finden sich die niedrigsten Anteile im Erzgebirgskreis mit 9 Prozent sowie in Zwickau und dem Altenburger Land mit je 9,2 Prozent.