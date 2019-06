Stiftung Warentest An Ladesäulen für E-Autos herrscht das reinste Tarifchaos

So kommt es unter anderem darauf an, wo der Stromer getankt wird. Denn die Abrechnungsmodelle für den Autostrom sind alles andere als einheitlich. Die Stadtwerke Düsseldorf bieten zum Beispiel unbegrenztes Normalladen für monatlich 35 Euro an. In Frankfurt an der Oder zahlt man hingegen fünf Euro pro Monat, zusätzlich aber 32 Cent pro Kilowattstunde Strom, außerdem noch 2 Cent pro Minute, die das Auto am Ladekabel hängt. Auch zeitbasierte Tarife werden mancherorts angeboten.