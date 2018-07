Studie: Nach Ende der Diesel-Prämien droht „Verkaufsloch“

Das Rabattniveau sei im Juli im Vergleich zum Vormonat deutlich gefallen und liege erstmals in diesem Jahr auch unter dem Niveau aus dem Vorjahresmonat. Die Zahl der offen beworbenen Sonderaktionen sei verglichen mit dem Juni ebenso zurückgegangen wie die Quote der Eigenzulassungen, mit denen Hersteller und Handel Quasi-Neuwagen mit Preisnachlässen in den Markt drücken.