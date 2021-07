Tempolimit-Diskussion Das De-facto-Tempolimit kommt sowieso

Gedrosselte Autos sind schon heute die Regel und nicht die Ausnahme. Tatsächlich lassen sich Modelle, die so schnell fahren können, wie es ihr Motor erlaubt, an einer Hand abzählen. In der Regel sind es exklusive Sportwagen: Der Porsche Panamera etwa schafft noch 300 km/h. Einige italienische Sportwagenbauer und die Konstrukteure der Corvette von General Motors, des Mercedes/McLaren SLR und einige Modelle des BMW-Tuningpartners Alpina lassen die PS-starken Motoren noch an der langen Leine.