Dabei galt das Kältemittel R1234yf als umweltschonender als der Vorgänger R134a, das die EU verbot, weil es als Treibhausgas wirkt, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Deshalb ist der Einsatz von R134a in Neuwagen seit dem 1. Januar 2017 in der EU verboten und der Import des Kältemittels wird bereits seit 2015 stufenweise reduziert. Genau das sorgt in der Praxis aber immer wieder für Probleme: Denn es fahren noch mehrere Millionen ältere Autos mit dem alten Kältemittel in der EU. Müssen bei diesen Autos die Klimaanlagen repariert oder gewartet werden, könnten die Autofahrer im wahrsten Sinne ins Schwitzen kommen. Bereits im vergangenen Jahr saßen zahlreiche Kfz-Werkstätten in Sachen Kältemittel über Wochen hinweg auf dem Trockenen, wie das Branchenmagazin „kfz-betrieb“ im April berichtete. Dieses Jahr droht dem Bericht zufolge ein echter Notstand.