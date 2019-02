 Urbane Mobilität: Flugtaxis nehmen Kurs auf Frankfurter Flughafen

Naheliegender Markt voller zahlungskräftiger Kunden sind Millionenstädte, zunächst in Asien, aber auch in den USA oder Europa. „Sobald die ersten Pilotprojekte erfolgreich sind, wird sich auch in Deutschland die Politik für Versuchsstrecken und Betriebsrouten öffnen und die erlassenen Restriktionen, die vor allem auf Hobby-Drohnen gemünzt sind, anpassen“, glaubt Guffarth.



Perspektivisch sollen die neuen Fluggeräte autonom - also ohne Pilot - fliegen, lautet das öffentlich erklärte Ziel von Volocopter, Airbus und Co. Über Dubai war der zweisitzige Senkrechtstarter „2X“ bereits im September 2017 acht Minuten lang voll autonom unterwegs. Das bringt neben dem möglichen Misstrauen der Passagiere drängende rechtliche Fragen mit sich. „Das Vehikel an sich ist kein Hexenwerk“, erklärte DLR-Vorstandsmitglied Rolf Henke vor einigen Monaten. „Es ist das gleiche Thema wie beim autonomen Auto: Die Technik ist da, aber wer trägt eigentlich die Verantwortung?“