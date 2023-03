VW ID.3 Ein zweiter Anlauf für den Hoffnungsträger

In unserem Fall zeigte der Bordcomputer bei voller 58 kWh-Batterie immer rund 260 Kilometer an – deutlich weniger als die maximal möglichen 420 km und auch unter den 300 km, die VW als kundennahen Verbrauch angibt. Mit leichtem Gasfuß und maximaler Rekuperation sowie im Stadtverkehr wird man zwischen den VW-Angaben landen. Normal gefahren mit hohem Landstraßen- und Autobahnpendleranteil waren unter winterlichen Bedingungen mit Heizung eben nur 265 Kilometer drin. Das ist auch in Ordnung, weil das Laden auf 80 Prozent an einer Schnellladesäule nur 35 Minuten dauert. An der heimischen Wallbox vergehen sechseinhalb Stunden, bis der Akku voll ist.

Bild: Volkswagen