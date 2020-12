VW-Partner Was können die Wunderakkus von Quantumscape?

Stan Whittingham, der Miterfinder des Lithium-Ionen-Akkus, ist stets skeptisch, was große Fortschritte in der Batterieforschung angeht. „Ich glaube erstmal gar nichts, was über Akkus geschrieben wird“, sagt der Chemieprofessor, der an der Binghamton Universität in New York lehrt. „Das ist mittlerweile so etwas wie Schlangenöl als angebliches Wundermittel.“ Doch die Daten von Quantumscape haben den Nobelpreisträger für Chemie beeindruckt: „Das ist ein Durchbruch“, sagt er.