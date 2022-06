VW Up So schneidet VWs Einstiegsmodell im Gebrauchtwagen-Check ab

Zunächst als Dreitürer gestartet, schob VW schnell die fünftürige Variante nach. Als zusätzliche Variante gab es den Cross Up im eigenständigen Offroad-Design und mit höher gelegter Karosserie. Das Platzangebot geht in Ordnung, hinten nehmen aber am besten nicht allzu lang gewachsene Personen Platz. Der Einstieg in den Fond gelingt beim Fünftürer leichter, wer öfter Passagiere mitnehmen will, ist mit dieser Variante besser bedient. Das Kofferraumvolumen ist mit 251 Litern überschaubar; klappt man die Rückbank beziehungsweise die Sitzlehnen um, sind es bis zu 959 Liter. Im preissensiblen Segment der Kleinstwagen wird mit spitzer Feder gerechnet, so auch beim Up. Nicht alle Sparvorgaben sieht man auf den ersten Blick. Die Lenkradverstellung ist nur in der Höhe möglich, eine Kofferraumbeleuchtung fehlt und der Fahrer konnte zunächst nicht den elektrischen Fensterheber auf der Beifahrerseite tätigen: Es gab keine entsprechende Taste auf der Fahrerseite.

Bild: Volkswagen