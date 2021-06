Wachsender Milliardenmarkt Der Batterieboom der anderen

Das Zögern rächt sich nun. Das chinesische Unternehmen CATL baut gerade in Erfurt eine gigantische Batteriefabrik, in rund einem Jahr sollen die ersten Zellen ausgeliefert werden. Tesla will in Grünheide bei Berlin produzieren. Auch im Saarland plant SVOLT (China) eine große Zellfertigung. Volkswagen hat nun die Produktion in Salzgitter in die eigene Hand genommen die großen deutschen Zulieferer seien in diesem wichtigen Punkt „leider ein Totalausfall“, heißt es in Wolfsburg. Der Versuch, mit TerraE einen unabhängigen deutschen Zellhersteller aufzubauen, scheiterte an der Knausrigkeit der potenziellen Abnehmer.