Weiße Flecken auf der Elektro-Ladekarte Bloß nicht von der Route abkommen

Schnellladesäulen-Betreiber wie Fastned (in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien), Ionity (in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Slowenien, Ungarn) oder Allego (in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien) bieten in mehreren Ländern ihre Dienste an. In der Regel sind es die gleichen Säulen wie in Deutschland, die Bedienung und das Bezahlen sind kein Problem.



Und immerhin bei der Hardware gibt es keinen Wildwuchs mehr: In Nordamerika und Europa hat sich überall der CCS-Stecker durchgesetzt; früher mussten Reisende auch noch prüfen, ob eine Säule nicht den konkurrierenden, in Asien verbreiteten Chademo-Anschluss vorhält. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei.



