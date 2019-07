Mir ist das jüngst auf meinem E-Motorroller passiert. Da hat es einer Autofahrerin nicht gepasst, dass ich vor ihr an der roten Ampel in Schrittgeschwindigkeit auf ihre Spur gewechselt bin (die Seitenstraße links war mit einem Müllfahrzeug versperrt und ich wollte deshalb doch gerade aus). Aus Frust, nicht mehr die Erste an der roten Ampel zu sein, hupte sie mich aus einem knappen Meter (nicht sieben Metern) Entfernung hinterrücks an. Trotz Sturzhelm mit Schaumstoff um meinen Ohren musste ich vor Schreck so zucken, dass ich beim Ausrollen ins Schwanken kam. Was mir in dieser adrenalingesättigten Sekunde an Schimpfwörtern in den Kopf schoss – dafür hätte eine einzige Rotphase nicht ausgereicht.