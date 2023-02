Wertvolle Rohstoffe Sauberes Recycling für E-Auto-Batterien

In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler neue, bessere Methoden entwickelt, mit denen sich 90 bis 96 Prozent aller Materialien zurück gewinnen lassen, die in einer Lithium-Ionen-Batterie verbaut sind, auch das Grafit und das Lithium. Dabei wird die Schwarzmasse nicht in Schmelzöfen, sondern in Säurebädern, meist in der relativ günstigen Schwefelsäure, aufgelöst; die Metalle lassen sich später alle als Salze einsammeln: Lithium als Lithiumcarbonat, Nickel als Nickelsulfat, Kobalt als Kobaltsulfat, und so weiter. Das Problem: dieses Verfahren ist aufwendig und daher noch teuer. Zwar arbeiten nicht mehr nur Forschungslabore, sondern auch industrielle Anwender damit, wie ein australisch-deutsches Joint-Venture im Siegerland. „Aber um das industrieweit rentabel betreiben zu können, braucht man einen stetigen Materialzufluss von mehreren 1000 Tonnen im Jahr“, sagt Forscher Dold. „Das gelingt kaum mit kleinen Batterien aus Elektrogeräten; es lohnt sich für die breite industrielle Anwendung, wenn größere Mengen E-Auto-Batterien auf den Markt kommen.“ Das dürfte aber noch einige Jahre dauern, meint Dold. Denn die Autobatterien halten sehr lange, mancher Teslafahrer etwa hat schon 700.000 Kilometer und mehr mit seiner Batterie zurückgelegt. Und danach können die gebrauchten Akkus noch ein Zweitleben in stationären Speichern führen, etwa für Solarstrom, in denen die physikalischen und elektrochemischen Anforderungen niedriger sind als im E-Auto.