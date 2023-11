Winterreifenpflicht 2023 Sind Winterreifen Pflicht in Deutschland und Europa?

In Italien herrscht auf vielen Straßen eine Winterreifenpflicht, jedoch variieren die Vorschriften von Region zu Region. Reisende sollten sich im Voraus darüber informieren, welche lokalen Regelungen gelten. In Südtirol gilt die Winterreifenpflicht beispielsweise vom 15. November bis zum 15. April. Im Aosta-Tal, das an Frankreich und die Schweiz angrenzt, tritt die Winterreifenpflicht bereits einen Monat früher am 15. Oktober in Kraft. Bei Verstößen gegen diese Gesetze müssen die Betroffenen mit Geldstrafen in Höhe von 45 bis 345 Euro rechnen.