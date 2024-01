Xiaomis Elektro-Schocker Warum das erste Elektroauto von Xiaomi eine Zeitenwende markiert

Denn die Gewichte verschieben sich immer mehr in Richtung Software und Batterie. Für Bratzel zeigt Xiaomis Auto überdeutlich, „dass die Branchen IT, Batterie und Automobil immer mehr zusammenwachsen, und dass chinesische Hersteller dabei eine führende Rolle spielen wollen und vermutlich werden, lässt sich nicht mehr übersehen.“ War es in der alten Autowelt noch möglich, sich über besonders leistungsfähige Verbrennungsmotoren oder besonders gut verarbeitete Karosserien und Fahrwerke von der Billigkonkurrenz abzuheben, geht es nun um Dinge wie Reichweite, Schnellladen und immer mehr um Konnektivität: das schnelle und fehlerfreie Auffinden von Parkplätzen und freien Ladesäulen etwa , oder um schnelle Reparaturen kleinerer Softwarefehler, am besten Over The Air, OTA, also ohne, dass die Kunden in die Werkstatt müssen.