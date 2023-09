Zwilling der realen Autoproduktion Warum Mercedes ein komplettes digitales Abbild seines Werkes erstellt

Bei Planung und Umbau der Werke setzen die Ingenieure von Mercedes-Benz dabei auf einen digitalen Zwilling des deutschen Werks in Rastatt, in dem alle Hallen und neuen Anlagen so gespeichert sind, dass die Inbetriebnahme zunächst virtuell durchgeführt werden kann, bevor die Anlagen vor Ort erneuert und ausgetauscht werden. „Was wäre, wenn die physische Realität zu einem Abbild der digitalen Welt würde, anstatt die digitale Welt zu einem Abbild der physischen Realität?“, fragt Jan Brecht, Chief Information Officer (CIO) von Mercedes-Benz. „Unsere Vision ist, dass wir in Zukunft den digitalen Zwillingen genau so viel Vertrauen schenken wir der physischen Realität.“