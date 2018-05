Neue Partnersuche-Funktion: So will Facebook uns verkuppeln

BerlinMitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte will Facebook eine eigene Online-Partnervermittlung einführen. „Auf Facebook haben 200 Millionen Menschen ihren Status als Single angegeben, also gibt es hier eindeutig etwas zu tun“, so Konzernchef Mark Zuckerberg am Dienstag auf der Entwicklerkonferenz F8 in San Jose.