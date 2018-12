 Regulierung von Drohnen: Störaktion in Gatwick zeigt lückenhafte Regulierung von Drohnen

Eine Störung der Verbindung zwischen einer Drohne und dessen Piloten ist technisch durchaus möglich. Gerade in der Nähe eines Flughafens bestünde allerdings die Gefahr, dass auch viele der dortigen Systeme unterbrochen würden, sagt Marc Wagner, Leiter des Schweizer Unternehmens Drone Detection Sys. Auch rechtlich sei so etwas schwierig. In der Schweiz ist der Einsatz von Funkstöranlagen laut Wagner zwar erlaubt, in Großbritannien und den USA aber nicht.