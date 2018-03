Sony Xperia Touch im Test: Dieser Beamer macht Boden, Tisch und Wand zum Touchscreen

Auch in kleineren Besprechungen im Büro hat sich der Beamer als Präsentationshilfe ganz gut geschlagen – am besten auf dem Tisch, wo die Berührungen am besten erkannt werden. An der Wand funktioniert auch alles nach Vorschrift, allerdings geht einem hier schnell der eigene Schatten auf die Nerven. Für die Projektion greift Sony übrigens auf seine SXRD-Technologie zurück. Das ist nichts weiter als Sonys eigener Name für LCoS (Liquid Crystal on Silicon) und eine Variante der LCD-Technologie. Sie ermöglicht unter anderem eine kompaktere Bauweise und schärfere Bilder. Im nicht vergrößerten Fall projiziert unser Beamer damit eine 23 Zoll große Bilddiagonale, auf der ein Infrarotsensor die Berührungen erkennt.