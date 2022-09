AKW Saporischschja „Es wird kein zweites Tschernobyl geben“ 

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Situation durch anhaltenden Beschuss außer Kontrolle gerät?

Bei den Anlagen in Saporischschja handelt es sich um sogenannte WWER-Kraftwerke mit Druckwasserreaktoren aus sowjetischer Bauart, wie es sie insgesamt sieben Mal in der Ukraine und unter anderem auch in Tschechien und Bulgarien gibt. Diese Kraftwerke gelten als sehr robust und sie sind auf dem konzeptionellen Sicherheitsniveau ähnlicher Anlagen gleichen Alters in Westeuropa. Die Bauweise sorgt unter anderem dafür, dass man auch bei einem Stromausfall längere Reaktionszeit hat aufgrund eines größeren Wasservorrats in den Dampferzeugern und nicht unmittelbar eine Kernschmelze droht. Und selbst wenn das passieren würde, haben Simulationen ergeben, dass es nicht zwangsläufig zu einem Austritt von Radioaktivität in die Umgebung kommen muss, weil der Schutzmantel um die Reaktoren, das sogenannte Containment, sehr haltbar konstruiert ist.