Ampel-Koalition Das neue Klimaschutzgesetz ist ein Rückschritt

Zwar ist richtig, dass es derzeit etwa im Verkehr schwieriger und deshalb teurer sei als etwa in der Stromwirtschaft oder in vielen Industriebereichen, CO2 zu mindern. Das aber könnte sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auch drastisch ändern. „Auch beim Umbau der Stromerzeugung werden die letzten Prozente CO2-Vermeidung wesentlich teurer sein als die ersten“, sagt Weber; die Energiewirtschaft sei gut 20 Jahre früher in den Klimaschutz gestartet als der Verkehr. „Es kann gut sein, dass wir in einigen Jahren nicht mehr so klare Vorreitersektoren haben, von deren Klimaschutz-Erfolgen die Nachzügler dann profitieren können.“