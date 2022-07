Angedrohte Lieferreduktion Kann Russland seine Gasfelder einfach herunterfahren?

Ölförderexperten hatten die Bedenken Russlands damals dennoch in amerikanischen Medien als Unsinn abgetan. Das sei nichts, was Förderunternehmen nicht beherrschen würden, hieß es. Ganz so trivial aber ist die Sache offenbar nicht, sagt Moh’d Amro, Direktor des Instituts für Bohrtechnik und Fluidbergbau an der TU Bergakademie Freiberg. Er hat jahrelang als Bohringenieur in Katar gearbeitet, später an der König-Saud-Universität in Riad unterrichtet. Ihm zufolge ist ein Förderstopp nicht in jedem Fall ohne Probleme möglich.