Angriff auf Staudamm Die Flut, die die Reste von Chersons Wirtschaft wegspült

Die Ukraine und Russland beschuldigen sich derweil gegenseitig, den Damm in die Luft gesprengt zu haben. In den sozialen Medien kursiert ein angebliches Video einer Überwachungskamera, das die Explosion zeigen soll. Für die Energieversorgung der Ukraine hat der Damm heute offenbar kaum noch eine Bedeutung. Der Strombedarf im Land ist durch den Krieg so weit gesunken, dass es zurzeit sogar Energie exportiert.



