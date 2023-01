Atomkraft in Europa Schweden will neue Atomkraftwerke ermöglichen – aber werden sie je gebaut?

Die Nachricht aus Stockholm ließ auch im Rest Europas viele Energiepolitiker und Fachleute aufhorchen. „Schweden und viele andere Nationen planen neue AKW. Aber eine kleine ideologische Partei aus Deutschland meint, sie wüsste es besser: Grüne!“, twitterte der verteidigungspolitische Sprecher der CSU, Florian Hahn. „Außerhalb des deutschsprachigen Raums“ falle ihm „spontan kein westliches Land ein, in dem sich der öffentliche und politische Diskurs in den letzten zwei Jahren nicht sehr spürbar in Richtung Ausbau der Atomkraft verschoben hätte“, schrieb der Ökonom Lion Hirth, Professor für Energiesysteme an der Hertie School of Management.



Tatsächlich ist Schweden nicht das einzige europäische Land, das zuletzt Gesetzesinitiativen gestartet hat, die einen nationalen Atomausstieg zumindest teilweise revidieren – und für den Bau neuer AKW die gesetzliche Grundlage schaffen sollen. Ähnliche Initiativen gibt es in Polen und den Niederlanden. Neben der Atom-Großmacht Frankreich bauen auch Großbritannien, Finnland und die Slowakei neue Reaktoren. In einigen anderen Ländern, wie Belgien, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Rumänien und Bulgarien laufen zumindest die bestehenden AKW noch teilweise sehr viel länger als in Deutschland. 13 von 27 EU-Staaten wollen noch für einige Jahre weiter Atomstrom nutzen.