Bericht der US-Behörden Donald Trump zu Klimareport: „Glaube ich nicht“

„Der Klimawandel hat schon jetzt augenscheinliche Auswirkungen auf unsere Wirtschaft“, bekräftigte Gary Yohe, Ökonom an der Wesleyan University und Gutachter des jüngsten Klimareports. Dazu verwies er auf die Hurrikans „Harvey, „Maria“ und „Irma“, die im vergangenen Jahr in den USA gewütet hatten. Diese drei Stürme verursachten laut der nationalen Wetter- und Ozeanographiebehörde einen Schaden von allein mindestens 265 Milliarden Dollar.



Der am Klimareport nicht beteiligte Ökonom Ray Kopp, Vizepräsident der Denkfabrik Resources For the Future, bescheinigte dem Bericht eine „absolute“ Glaubwürdigkeit. Dem Land drohten verheerende Verluste, wenn nicht gehandelt werde, warnte er am Montag. „Das ist sicherlich etwas, das man vermeiden sollte.“