Bis Ende 2038 Das lange Aus für die Kohle

Neben dem Gelingen des Strukturwandels kommt es aus Sicht vieler Experten nun vor allem darauf an, einen „Einstiegsplan“ zu formulieren, wie Vassiliadis sagt – nämlich für den derzeit stockenden Ausbau der erneuerbaren Energien aus Sonne oder Windkraft und für den Ausbau der Stromnetze, die den vor allem im Norden produzierten Windstrom in den Süden transportieren. Doch oft gibt es Widerstand gegen neue Windparks an Land oder Strommasten, deswegen will die Bundesregierung nun die Akzeptanz erhöhen. Außerdem sollen Zukunftstechnologien wie der „grüne“ Wasserstoff vorangetrieben werden.



Mehr zum Thema

Die Bundesregierung will den Aufbau einer Wasserstoffindustrie mit knapp zehn Milliarden Euro fördern. RWE stehe mit seinem Wasserstoff-Projekt GetH2 in den Startlöchern, sagt Roger Miesen, Vorstandschef der RWE-Sparte Generation. Um den Bedarf an grünem Wasserstoff zu decken, brauche es allerdings Importe, weil in Deutschland nicht genügend Ökostrom erzeugt werde. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.