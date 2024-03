Bundesrechnungshof kritisiert Energiewende „Zahlreiche Lücken in der Argumentation“

Der Bericht wird an einigen Stellen recht konkret; zum Beispiel beim Netzausbau und der Kraftwerksstrategie. Sind die Vorwürfe durch die Bank überzogen?

Nein, nicht in allen Punkten. Die Ziele der Bundesregierung zum Ausbau der Windkraft an Land etwa sind schon extrem ambitioniert und es ist in der Tat nicht klar, ob sie bis 2030 erreicht werden. Fotovoltaik entwickelt sich dagegen sehr dynamisch; da scheinen die Ziele durchaus erreichbar. Auch bei der Offshore-Windkraft ist die Zielverfehlung nicht so eindeutig, wie es im Bericht des Rechnungshofes klingt. Es ist ziemlich billig und einfach, sich hinzustellen und zu konstatieren, „wir haben 8 Gigawatt und wir wollen 30, das sieht komisch aus.“ Das ist allen Experten und Beteiligten reichlich klar. Es gibt aber ja zumindest einen konkreten Ausbauplan der aktuellen Bundesregierung zu Ausschreibungen und Netzanschlüssen, der zwar ambitioniert, aber nicht unerreichbar ist.



Bisher scheitert der Offshore-Ausbau auch zu oft an der mangelnden Anbindung der Windfarmen auf hoher See. Auch den Netzausbau kritisiert der Bericht massiv.

In diesem Punkt ist die Kritik an der aktuellen Regierung am wenigsten nachvollziehbar. Man kann nicht realistisch erwarten, dass zwei Jahre nach Amtsantritt überall die neuen Strommasten und Trassen in den Himmel schießen. Was eine Regierung in zwei Jahren bewerkstelligen kann, ist eine Trendumkehr bei den zuvor sehr schleppenden Genehmigungen. Und genau diese stark steigende Zahl von Baugenehmigungen sehen wir im Markt. Gerade beim Netzausbau ist allein in den vergangenen zwei Jahren mehr passiert als in vielen Jahren davor.