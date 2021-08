Carbon Farming als CO2-Speicher „Wir Bauern sind schon konservativ, aber das ist nur vernünftig“

„Gerade beim Zwischenfruchtanbau gibt es aber noch viele Möglichkeiten zur Verbesserung“, sagt Olligs, etwa der Zeitpunkt von Aussaat und Ernte. Damit die CO2-Wirkung von Zwischenfrüchten möglichst groß ist, müssen die so lange wie möglich auf dem Feld ziehen, sollten deshalb am besten gleich nach der Ernte noch im August gesetzt werden und dann den Winter über stehen bleiben. Auch die Arten spielen eine große Rolle. So hat Olligs bisher mit Ölrettich, Senf und Rauhafer gearbeitet, jetzt will er eine breitere Mischung aussäen, darunter etwa Klee, Wicken oder Lupine. Deren Wurzeltiefen unterscheiden sich, so dass die Humusbildung in einer möglichst breiten Schicht angeregt wird.