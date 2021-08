Carbon Farming als CO2-Speicher Werden Bauern so zu Klimarettern?

Genau das soll Olligs nun ausprobieren. Er ist einer von 27 Landwirten in Europa, die der Bayer-Konzern ausgewählt hat, um zu erproben, ob Carbon Farming sich nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich lohnt. Bayer ist damit keineswegs allein, der amerikanische Pionier in dem Feld, das Start-up Indigo, hat ebenfalls schon ein paar dutzend Partner in Deutschland und zudem ein anerkanntes Zertifizierungsverfahren, so dass die Klimaeffekte tatsächlich in Geld vergolten werden können.