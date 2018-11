Das Ende des Wachstums Forscher fordern Vorsorge für die Zeit nach dem Wachstum

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft sei, so verkündete Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz, „das, was wir heute an Wohlstand, an gutem Leben in diesem Land haben, auch für die Zukunft sicherstellen“ zu können. Angesichts der Digitalisierung müsse man fragen: „Was behindert Dynamik, was behindert Innovation? Und was fördert sie?“